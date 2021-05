Lobbyist og tidligere spindoktor lÃ¦gger sig faldt ned: Â»Jeg kan kun sige et meget stort undskyldÂ«

Den tidligere spindoktor og nuværende lobbyist Carsten Mai håndterede en konkret sag, som Politiken nu kan beskrive, så uprofessionelt, at det ifølge ham selv er »lige til at tude over«. Han siger undskyld og beklager dybt.

Carsten Mai tog i 2013 initiativ til et møde med den øverste ledelse i Praktiserende Lægers Organisation, PLO, da organisationen lå i hårde forhandlinger med regionerne og frygtede et indgreb fra regeringen. Ifølge den daværende PLO-ledelse tilbød Carsten Mai lægerne et møde med Venstre-politikerne Peter Christensen og Sophie Løhde samt indsigt i et regeringsnotat. Pris: 140.000 kroner.