Dykkere har fundet druknet mand efter kanotur i Arresø

Siden søndag har politi, dykkere og vandsøgningshunde ledt efter en 24-årig mand, der sammen med sin kammerat kæntrede i en kano i Arresø ved Frederiksværk. Nu har Forsvarets dykkere fundet liget af en person i vandet, og politiet formoder, at den bjærgede er identisk med den unge mand, oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

De pårørende er underrettet, og i næste uge vil den endelige identifikation ske.

Det var søndag 23. maj, at den 24-årige var på kanotur i Arresø med to kammerater. Den ene befandt sig på land, da han hørte råb om hjælp fra vandet. De to kammerater var kæntret i kanoen. Han fik den ene mand med ind til land, men den 24-årige forsvandt i vandet.

Siden har eftersøgningen stået på hver dag, hvor også flere helikoptere har ledt efter ham. Fredag eftermiddag var det en af Rigspolitiets vandsøgningshunde, som kan snuse sig frem til ting, der ligger under vandoverfladen, der gav tydelige tegn på, at der lå en person i vandet. De to venner bar ikke redningsveste under kanoturen.

ritzau