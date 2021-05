Øjenlåg blev forsøgt brændt af: Mistænkt for knivdrab udsat for voldsom mishandling af tre mænd efter drab

En 18-årig mand, der er mistænkt for natten til lørdag at have dræbt en mand i Vejle, blev lørdag formiddag opsøgt og mishandlet af mindst tre mænd. Det skriver Vejle Amts Folkeblad, der var til stede i retten, da den 18-årige og en 21-årig mand med et par timers mellemrum blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens.

Ifølge sigtelsen blev den 18-årige flere gange holdt indespærret på to adresser i Vejle og Jelling en times tid lørdag formiddag af den 21-årige og to andre. Her blev han slået i ansigtet og på kroppen, hans øjenlåg blev forsøgt brændt af, han fik en pind stukket ind i øret og i anus, og så begravede overfaldsmændene hans ansigt i mudder, så han fik svært ved at trække vejret. Sideløbende med afstraffelserne blev den 18-årige truet – blandt andet med ordene: »Du skal dø i dag« og »vi dræber både dig og din far«, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Klokken 01.00 natten til lørdag fik politiet en anmeldelse om, at der lå en livløs mand i en passage i området mellem Nørre Torv, Kalkbrænderivej og parkeringshuset Trondur.

Selv om der blev ydet førstehjælp, døde den 19-årige mand på stedet. Ifølge politiet var han blevet påført »nogle knivstik«.

Anholdt for sin egen skyld

Lørdag eftermiddag blev den 18-årige anholdt for drabet, og søndag blev han fremstillet i grundlovsforhør. Ifølge Vejle Amts Folkeblad kom han ind i retten på krykker, havde et sår i hovedet og havde svært ved at høre. Han kunne ikke huske, hvornår han var blevet anholdt. Men han huskede, at politiet sagde til ham, at han blev anholdt for sin egen skyld, da nogen kunne være efter ham, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Forklaringen på den 18-åriges forfatning kom et par timer senere. Her blev en 21-årig mand fremstillet i grundlovsforhør. Ifølge senioranklager Camilla Holst Petersen er han sigtet for frihedsberøvelse, trusler og mishandling.

Begge mænd blev varetægtsfængslet i fire uger, og de kærede begge afgørelsen til Vestre Landsret, oplyser Camilla Holst Petersen.

