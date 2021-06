Russiske fly krænker dansk luftrum nær Bornholm

Fredag har dansk afvisningsberedskab måttet på vingerne for at afvise ikke bare ét, men to russiske fly, der krænkede det danske luftrum, oplyser Forsvarsministeriet.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kalder sagen meget alvorlig og oplyser, at man nu forsøger at komme til bunds i sagen.

»Hele to gange i dag er dansk luftrum blevet krænket af russiske fly omkring Bornholm. Det er meget sjældent, at vi ser denne type af krænkelser af dansk luftrum, så hele to på samme dag må siges at være alvorligt. Der skal ikke herske tvivl om, at det er uacceptabelt med denne type af krænkelser«, siger hun.

Opdateres ...

ritzau