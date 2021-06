Dobbeltinterview: Radikale og LA indgår reformalliance og håber på Pape og Ellemann

Vi har lige været forbi Alex Vanopslaghs lektie til sig selv og sit parti fra forrige valgperiode. Hans afstandtagen fra forgængeren Anders Samuelsens berømte træklatring i form af ultimative krav og trusler om at »ødelægge hele det blå samarbejde«.

»Det kommer ikke til at gentage sig«, siger Liberal Alliances partileder fra sin lånte lænestol inde på Sofie Carsten Nielsens kontor på Christiansborg.

Vi sidder her, fordi både Radikale Venstres leder og LA’s ditto torsdag eftermiddag skal tale på den store scene på det årlige folkemøde på Bornholm. De har i den anledning takket ja til at give et dobbeltinterview om mulige udbyggede samarbejdsrelationer mellem to liberalt funderede partier, der alle dage har befundet sig på hver sin side af det usynlige hegn mellem rød og blå blok.