Den grønne omstilling skal have en blå parallel

Havet har brug for en stemme. Den viden, der findes om problemer og løsninger, skal ud over rampen, ny viden skal i spil, og de mange forskellige interessenter skal samles om det samme bord.

Det er baggrunden for, at Velux Fonden vil bruge 75 millioner kroner på at etablere Tænketanken Hav, som præsenteres mandag. Fondens forperson, Lykke Ogstrup Lunde, forklarer, at fonden i de seneste tre-fire år har arbejdet med havmiljø og havforskning.