Dansk selskab i pengenød: Sender nødsignal om lovende coronavaccine

Medicinalselskabet Bavarian Nordic overvejer at sælge sin kandidat til en coronavaccine.

Årsagen er, at det mangler finansiering til at gennemføre fase 3-forsøg på mennesker.

Det oplyser Rolf Sass Sørensen, der er chef for investor relations i selskabet, til Jyllands-Posten.

»Jeg kan bekræfte, at det er kritisk, at vi opnår funding snarest. Skulle dette vise sig ikke at blive tilfældet, er vi nødt til at kigge på alternative muligheder«.

»I yderste konsekvens må vi overveje, om vi er de rigtige ejere af dette fantastiske aktiv i Danmark«, siger Rolf Sass Sørensen til Jyllands-Posten.

Regeringen har sagt, at staten vil investere i vaccinen

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) udtalte i marts, at den danske regering var i gang med at forberede en statslig investering i vaccinen fra Bavarian Nordic.

Rolf Sass Sørensen bekræfter, at selskabet har været i dialog med regeringen. Men selskabet mangler ’bindende udsagn’ for at komme videre i udviklingen med vaccinen, siger han til Jyllands-Posten.

I forsøg med dyr har coronavaccinen fra Bavarian Nordic vist lovende resultater. Men den helt store test består altså i, om det også gør sig gældende på mennesker, hvilket videre forsøg skal afklare.

Og her er finansieringen altså en udfordring ifølge Bavarian Nordic.

Sundhedsministeriet oplyser til Jyllands-Posten, at det »fortsat er ved at blive afklaret, om og eventuelt hvordan regeringen kan støtte udviklingen af en dansk vaccinekandidat som et led i regeringens vaccinestrategi«.

Bavarian Nordic sikrede sig i marts 1,1 milliard kroner ved et aktiesalg på børsen. En del af de penge er afsat til videre udvikling af vaccinen.

Men for at gå i gang med fase 3-forsøg er der altså brug for flere penge i kassen. Jyllands-Posten skriver, at et sådant studie ifølge selskabet kan løbe op i en pris på omkring 1,2-1,8 milliarder kroner.

Aktieanalytikere har tidligere vurderet, at hvis alt går som planlagt, kan vaccinen komme på markedet i 2022.

Selskabets vaccine er udviklet af forskere fra Københavns Universitet. Bavarian Nordic har købt retten til at producere og sælge den, hvis den bliver godkendt.

ritzau