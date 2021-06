Thulesen: »Jeg ville ikke selv have lagt sådan et tweet op«

DF-formand Kristian Thulesen Dahl forholder sig efter flere dages tavshed nu til den interne konflikt i Dansk Folkepartis hovedbestyrelse, som Politiken har beskrevet.

Her har hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen fået kritik af DF’erne Anders Vistisen og Peter Kofod for et tweet om statsminister Mette Frederiksen (S). Hun havde lagt et billede på Instagram, hvor hun bliver vaccineret af en kvinde iført tørklæde, og det var tilsyneladende for meget for Martin Henriksen:

»Man kan efterhånden altid regne med, at Socialdemokratiet aldrig misser en chance for at reklamere for lidt mere islam. Det går jo også så godt med det, vi allerede har. Eller noget ...«, skrev han på Twitter.