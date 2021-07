Forbrugerråd: Loven er ikke gearet til svindel med NemID

Hvis du får stjålet dit betalingskort, og det bliver misbrugt til køb i fysiske butikker eller på nettet, så hæfter din bank for dit tab.

Men sådan er du ikke stillet, hvis svindlere får adgang til dit NemID og dine login-oplysninger og derefter bruger det til at optage lån eller overføre penge til deres egne konti. Så skal du som udgangspunkt selv betale for tabet.

Det er et udtryk for, at lovgivningen ikke er fulgt med udviklingen i svindlernes metoder, mener Forbrugerrådet Tænk.

»Vi har set eksempler på, at folk, der har opført sig fuldt forsvarligt, får lænset deres bankkonto og selv kommer til at hænge på tabet«.

»Det er jo ikke i overensstemmelse med det retlige udgangspunkt, som er, at du ikke selv skal hænge på tabet, hvis du har opført dig forsvarligt og alligevel bliver udsat for svindel«, siger Vagn Jelsøe, der er chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk.

Han ser derfor frem til at en arbejdsgruppe, der er nedsat af regeringen, skal undersøge, om ofre for NemID-svindel fremover skal kompenseres.

Vagn Jelsøe henviser til en række alvorlige sager, hvor borgere forskellige steder i landet fik afluret deres login-oplysninger til NemID, da de loggede ind på bibliotekscomputere.

Det var muligt, fordi gerningsmændene havde installeret et særligt overvågningsprogram på de pågældende computere.

Fordi svindlerne havde adgang til ofrenes NemID, kunne de holde øje med, hvornår et nyt nøglekort var på vej. Og når kortet blev sendt med posten, stod de klar til at stjæle det ved offerets postkasse.

To mænd blev dømt for netop den fremgangsmåde i februar. De blev kendt skyldige i NemID-svindel for cirka 13 millioner kroner.

»I lyset af de nye metoder, svindlerne bruger nu om stunder, er vi simpelthen nødt til at se på grænsen mellem, hvad der er den enkelte borgers skyld, og hvad der ikke er borgerens egen skyld«, siger Vagn Jelsøe.

Den nye arbejdsgruppe skal se på, om reglerne skal ændres, så borgerne er bedre beskyttet fremover mod NemID-svindel.

Gruppen skal også undersøge, om personer, der har været udsat for den slags svindel, skal kompenseres med tilbagevirkende kraft.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk bør det være bankerne, der dækker eventuelle tab efter svindel med NemID.

ritzau