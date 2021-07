Takeaway-bankmand i fuld fart viser, hvad de firmaer, der ejer bilerne, er oppe imod

Reglerne mod vanvidsbilisme er indført for at hindre, at voldsom eller stærkt hensynsløs kørsel koster menneskeliv. Her et foto fra krydset Åby Ringvej/Edwin Rahrsvej i Brabrand ved Aarhus, hvor en 23-årig kvinde blev kørt ihjel af en bilist, der kørte for hurtigt og over for rødt i oktober sidste år. Det kom til at koste føreren 80 timers samfundstjeneste.