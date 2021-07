Stærk medieeksponering gav asyl til to unge syriske kvinder

Aya Abu-Daher og hendes advokat Niels Erik Hansen gik ind til Flygtningenævnet klokken ni i morges. Der er gået en time, der er gået to, så tre, så fire, så fem, og de har stadig ikke afgjort, om hun og hendes mor og far kan blive i Danmark, eller om den beslutning, som Udlændingestyrelsen traf tidligere på året om at udsende dem, er den rigtige.

Hendes far vandrer hvileløst rundt. Hendes bedste veninde taler konstant for at dulme nerverne. Hendes brødre er her.

Hendes rektor fra Nyborg Gymnasium, Henrik Stokholm, er her også. Han var en af de første, som gjorde opmærksom på Ayas sag, da han i begyndelsen af april skrev på Facebook og fortalte om pigen, der var flygtet fra den brutale borgerkrig i Syrien i 2015, og nu var tre måneder fra at blive hf-student fra gymnasiet.