Jeg lærte, at livet i rampelyset var et farvand fyldt med ubekendte kæntringsmulig--heder

I halvfemserne havde jeg et band. Jeg havde samlet nogle musikere, der var søde og dygtige, og som gad at spille de sange, jeg skrev. Eller. Jeg troede nok, de godt gad, men hvor godt de gad, var jeg ikke sikker på.

Derfor havde jeg altid alt muligt lækkert med, når vi mødtes. Lakridser. Mad. Øl. Sodavand. Jeg diskede op. For at kompensere for eventuelt manglende valuta som: Jeg er kendt (niks), jeg er selvsikker (heller not), jeg synger bedst af alle (nope), vi tjener kassen (lol).

Men mest af alt kompenserede jeg for, at jeg var bandets leder og dermed et kvindeligt paradoks. Kvindelige ledere er jo enten irriterende mor-autoritetstyper eller selvglade selvinsisterende møgkællinger. Det lærte jeg allerede i skolen. Jeg lærte det særligt den første gang, der var et band, der skulle optræde på mit gymnasium, og forsangeren (kvinde på vores egen alder) formastede sig til at sige: »Må jeg bede om noget mere monitor«.