39-årig stilladsarbejder får nedsat sin straf efter Men In Black-demonstration

Han ankom direkte fra sit arbejde i et stilladsfirma til Rådhuspladsen i København lørdag 9. januar klokken 19.15, hvor en demonstration med deltagere fra bevægelsen Men In Black var ved at løbe af sporet.

En halv time efter, klokken 19.45, lå den 39-årige på asfalten, anholdt af to civile betjente for at have tændt og smidt et kanonslag mod politiet midt i krydset ved Rådhuspladsen.

I byretten i København modtog manden 8. april en dom på 15 måneders fængsel for kanonslaget samt for at have tilskyndet andre til lignende forstyrrelse og overfald på politiet. Dertil kom 1 måneds fængsel for tidligere færdselsforseelser. Anklagemyndigheden havde krævet fængsel i 2 år og 8 måneder.