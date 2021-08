Stofrådgiver: Berygtet medicin ender på det sorte marked. Og unge køber det i stor stil

I takt med at der bliver udskrevet flere recepter på specifikke smertestillende præparater, er de såkaldte opioider også begyndt at dukke op på gaden. Det fortæller Isabella Koppel, daglig leder hos Novavi Stofrådgivningen, der specialiserer sig i at hjælpe unge ud af misbrug. Specielt et præparat, det morfinlignende oxycodon, der har spillet en væsentlig rolle i USA’s opioidkrise, har set en markant vækst i antallet af danske brugere.

Det er Isabella Koppels erfaring, at udbredelsen af det morfinlignende præparat er geografisk bestemt. Den største barriere for det ulovlige salg er adgangen til lægemidlet. Som hun selv siger, kan det »være et problem i en enkelt boligblok, mens det ikke eksisterer i nabokommunen«.

»De unge vi har her, de køber det illegalt. Nogle fortæller, at det kan købes på nettet, mens andre siger, at de har købt det af ældre borgere, som sælger pillerne videre for at supplere deres pension«, siger Isabella Koppel og tilføjer.