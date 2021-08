Khaders kredsformand efter Facebook-opslag i bar overkrop: Han vil indsamle penge til retssag

Det vækker dyb forundring i den konservative folketingsgruppe, at det – nu tidligere – sygemeldte gruppemedlem Naser Khader søndag med et opslag på Facebook med et foto af sig selv i bar overkrop under tilsyneladende sydlige himmelstrøg skrev: »I am back – rask og i god form«.

Flere af hans folketingskolleger sætter – uden for citat – et stort spørgsmålstegn ved, hvad det helt præcist er, Khader erklærer, at han nu vender tilbage til.

Efter at en række kvinder tidligere på sommeren over for DR anklagede ham for seksuelle overgreb, har partiets linje nemlig været, at Khader ikke er velkommen tilbage som ordfører i gruppen, før den advokatundersøgelse, partiet selv har foranstaltet, er færdig.