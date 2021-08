Sygeplejersker efter møde: Løsning må findes andet sted

Et møde mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Regioner onsdag morgen har ikke givet en løsning på konflikten.

»Det var tydeligt på mødet, at regionerne og vi synes, at det ser rigtig vanskeligt ud med udsigten til en forhandlet løsning på konflikten«, siger Grete Christensen, formand fra DSR, efter mødet.

Der kom ifølge formanden ikke nye indrømmelser på bordet fra modparten under mødet.

»Jeg tror, at både regionerne og vi nu går tilbage og tænker lidt over, hvad vi hørte her. Ellers må man jo kigge andre veje for hjælp til at finde en løsning«, siger Grete Christensen.

Det er ifølge formanden afgørende, at der snart sker noget.

»Jeg er bekymret for sundhedsvæsenet og tænker, at det er vigtigt, der kommer nogen på banen, så sundhedsvæsenet kan komme op at køre igen«.

Ikke flere møder planlagt

Der er ifølge Grete Christensen ikke aftalt flere møder med Danske Regioner.

Hos modparten, regionerne, ser man heller ikke en løsning ved forhandlingsbordet for sig.

Chefforhandler Anders Kühnau (S) siger, at det er svært at se en løsning på konflikten, men han vil ikke udelukke noget.

»Der kom desværre ikke det ud af det møde, som vi havde havde håbet på«.

»Jeg har i ugevis efterlyst, at sygeplejerskerne kommer med et konkret bud, og det fik vi ikke«.

»Derfor er det svært for mig at se en løsning, men vi vil ikke drage en endelig konklusion, før vi har drøftet det med vores bagland«, siger Anders Kühnau.

Sygeplejerskerne har strejket de seneste otte uger, fordi de er utilfredse med deres løn.

I første omgang var det 5000 sygeplejersker - svarende til cirka hver tiende sygeplejerske - der gik i strejke.

Siden er der varslet en række udvidelser, og hvis strejken stadig er i gang 7. september, vil omkring 6500 strejke.

Ritzau