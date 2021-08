Kristian Hegaard udtræder af Folketinget – Har udvist grænseoverskridende adfærd

Kristian Hegaard (R) har allerde meddelt den radikale folketingsgruppe, at han udtræder af Folketinget.

Det Radikale folketingsmedlem Kristian Hegaard skulle ved flere lejligheder have udvist grænseoverskridende adfærd.

Derfor udtræder han af Folketinget, skriver han på Facebook.

»Jeg er netop blevet bibragt den information, at jeg ved en festlig lejlighed i byen for nylig i en meget fuld tilstand, som jeg desværre intet husker fra, har udvist grænseoverskridende adfærd«, skriver han.

»Det er jeg simpelthen så ked af - for jeg har intet ønske om at overskride andres grænser, og jeg beklager dybt. Jeg havde alle intentioner om, at det ikke skulle gentage sig«.

Radikal ledelse enig i beslutningen

I en pressemeddelelse skriver partiet, at man er triste over at skulle miste Hegaard, men at man er enige i hans beslutning om at udtræde.

»Kristian Hegaard har netop meddelt os og resten af den radikale folketingsgruppe, at han for nylig har optrådt grænseoverskridende i festlig sammenhæng«, skriver de.

»Vi er triste over Kristians beslutning, men efter at have hørt hans begrundelse, er vi enige i hans beslutning og tager den til efterretning«.

Det var partiets uafhængige kontaktinstans, som håndterer partiets samværspolitik, der gjorde partiets politiske leder Sofie Carsten Nielsen opmærksom på to forskellige henvendelser vedrørende Hegaard i løbet af de seneste måneder.

»Jeg havde alle intentioner om, at det ikke skulle gentage sig. At jeg efter den første samtale med Sofie Carsten Nielsen har begået en ny fejltagelse, må jeg tage konsekvensen af«, skriver Hegaard.

Partiet oplyser i pressemeddelelse, at man ikke har yderligere kommentarer for nu.

Det er ikke første gang, at Radikale Venstre bliver ramt af en sag om grænseoverskridende adfærd.

Sidste år var partiets daværende politiske leder, Morten Østergaard, nødt til at trække sig fra posten, hvor han blev afløst af Sofie Carsten Nielsen.

Årsagen var, at han en del år forinden havde krænket partifællen Lotte Rod.