Dommerformand: »Hvis jeg havde kommenteret en sag forud, så ville jeg ikke selv påtage mig den«

Hvis formanden for landets dommere, Mikael Sjöberg, selv havde kommenteret en sag forud, ville han ikke påtage sig at dømme i den.

Det fastslår Sjöberg, efter at DF’s næstformand, Morten Messerschmidt, har beskyldt byretsdommer i Lyngby, Søren Holm Seerup, for at være inhabil i sagen mod Messerschmidt.

Messerschmidt har på Facebook fremlagt en række eksempler på, at Seerup på Facebook ved en række lejligheder – efter Messerschmidts opfattelse – har kommenteret DF, Messerschmidt og den konkrete Meld-sag på en sådan måde, at det gør ham inhabil. Fredag indsendte Morten Messerschmidts advokat derfor en klage til Den Særlige Klageret over Søren Holm Seerup. Om sagen måske skal gå om på grund af mulig inhabilitet, vil dog være op til Østre Landsret at afgøre.