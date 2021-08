Så er det vedtaget: Lovindgreb stopper sygeplejerskernes strejke

Ganske som ventet har et flertal i Folketinget fredag vedtaget et lovindgreb, som betyder, at de strejkende sygeplejersker fra lørdag vender tilbage på job.

Onsdag aften kom det frem, at regeringen ville afslutte den igangværende konflikt, som i ti uger har ramt sundhedsvæsenet. Det sker ved at ophøje en mæglingsskitse fra Forligsmanden til lov.

Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance stemte for.

Regeringens støttepartier SF og Enhedslisten stemte imod. Det gjorde de sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Sygeplejerskerne og Danske Regioner samt Kommunernes Landsforening endte tidligere i år i Forligsinstitutionen, som skulle mægle mellem parterne, efter at parterne ikke lykkedes med at lande en ny overenskomst.

Sygeplejerskerne stemte dog nej tak til mæglingsskitsen. Herefter gik strejken i gang. Men nu bliver skitsen alligevel til virkelighed.

Med lovindgrebet er sygeplejerskerne sikret en lønstigning på godt 5 procent over de kommende tre år. Desuden er det tanken, at en lønkomite skal nedsættes for at se på eventuel uligeløn i den offentlige sektor.

ritzau