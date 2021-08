Men mink-aflivningen var ikke forhastet...: S vil have tempoet ned på Christiansborg og gøre op med mudder--kastningen

I vil tage et opgør med kulturen på Christiansborg. Er du selv en del af problemet?

»Det tror jeg, vi alle sammen er. Det, der har været samtalen hen over hele sommeren, men også nu, det er tempoet i lovgivningsarbejdet, men også i forhold til hvad vi bruger vores tid på som folketingsmedlemmer. Og det er der flere forskellige folketingsmedlemmer og partier, der har problematiseret. Alt lige fra at vi laver for meget, og lovgivningen går for stærkt, til at når problemer dukker op, så er vi ret gode til at komme med et løsningsforslag til det problem, og så springer vi videre til næste problem og næste løsning i et lidt for opskruet tempo«.