Tinas søn stak af, da psykologen spurgte, hvordan han havde det med sin menstruation

Tinas søn var lige fyldt 14, da han i september 2019 skulle til sit første møde på Sexologisk Klinik i København. Han er født pige, men havde på det tidspunkt identificeret sig som dreng i tre år. Tina havde ringet til klinikken og orienteret dem om, at han havde det svært med puberteten og har Aspergers syndrom, og bad dem om at gå langsomt til værks med ham.

Efter fem minutter foreslog psykologen, at hun fik lov at tale med ham alene uden hans mor, og Tina gik ned ad gangen for at tage et glas vand. Der gik et øjeblik, inden psykologen kom ned og fortalte, at Tinas søn var løbet sin vej. Tina fandt da ud af, at noget af det første, psykologen havde spurgt hendes søn om, var, hvordan han havde det med sin menstruation.