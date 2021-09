PET's arkivrod giver tilsyn hovedpine

Det er svært at føre tilsyn med bind for øjnene. Ikke desto mindre er det udfordringen for Tilsynet med Efterretningstjenesterne, som på væsentlige områder føler sig frarøvet sine sanser, når det skal føre tilsyn med Politiets Efterretningstjeneste (PET). Det fremgår af et brev til Justitsministeriet.

Politiken beskrev fredag, at spiontilsynet opsigtsvækkende anklager PET for »systematisk« at overskride slettefristerne, som er fastsat i PET-loven. Dermed bliver også uskyldige danskere registreret af efterretningstjenesten længere end de 15 år, loven som udgangspunkt tillader.