Central DF'er: Lækage blev afsløret på hovedbestyrelsesmøde

At stemningen i toppen af Dansk Folkepartis er anspændt, har flere lækager og udtalelser til medierne de seneste måneder vist. Og dét i en grad, så partiformand Kristian Thulesen Dahl i fredags så sig nødsaget til offentligt at appellere til kamphanerne om at holde interne uenigheder uden for offentlighedens søgelys.

»Vi har nogle få, der ikke kan finde ud af at holde tingene internt. Det skal de lære, for det tærer på et parti. Derfor appellerer jeg til, at man tager de her diskussioner internt og ikke i offentligheden«, som formanden forklarede til Ritzau.