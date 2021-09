Politikere vil give magt til nye vagtværn

I det nye år bliver det muligt for landets kommuner at indsætte vagtkorps, der skal patruljere i kvarterer, som er præget af indbrud, vold, støj eller henkastet affald. Det sker som led i sidste års politiforlig, der åbnede for en forsøgsordning med kommunale ’tryghedsvagter’.

Men først nu går en principiel politisk debat i gang: Skal de kommunale vægtere alene være øjne i natten under en blød hat, eller skal de udstyres med hårde magtbeføjelser og skride ind over for unoder med eksempelvis bøder.