»Blå blok har lavet en omvendt Corleone«

Det er ikke tit, at partilederne på Christiansborg tyr til citater fra gangsterfilmserien ’The Godfather’.

Men for SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, lå det ligefor, efter at en stort set samlet blå blok fredag morgen offentliggjorde sit eget udspil til en landbrugsaftale. Med henvisning til den alvorlige mafiabos, der er berygtet for at tilbyde »an offer, you can’t refuse«, tweetede Pia Olsen Dyhr: