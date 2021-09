Vestager: PostNord har fået en halv milliard ulovligt - betal pengene tilbage!

PostNord skal betale en klækkelig sum tilbage til både den danske og svenske stat.

Det skyldes, at kapitaltilførsler fra Danmark og Sverige til PostNord på samlet knap 490 millioner kroner ikke lever op til EU’s regler for statsstøtte.

Det meddeler EU-Kommissionen fredag.

PostNord skal derfor betale cirka 195 millioner kroner tilbage til den danske stat. Derudover skal selskabet, som er ejet af Danmark og Sverige, betale 295 millioner kroner tilbage til Sverige.

Skuffet minister vil nærlæse afgørelsen

Danmarks transportminister, Benny Engelbrecht (S), vil nu nærlæse afgørelsen og drøfte sagen med den svenske medejer, »inden der tages stilling til videre skridt«, hedder det i en pressemeddelelse fra Transportministeriet.

Han glæder sig over, at Kommissionen samtidig har godkendt en intern overførsel fra PostNord til Post Danmark på 3,5 milliarder svenske kroner.

»I forhold til staternes indskud, som også blev besluttet i 2017, af den daværende VLAK-regering med bred politisk opbakning, er det selvfølgelig skuffende, at Kommissionen er uenig i, at indskuddene lever op til kravene for overførsler på markedsvilkår. Vi har selvfølgelig haft en anden vurdering, og jeg vil nu studere præmisserne for afgørelsen nærmere«, udtaler Benny Engelbrecht.

Afgørelsen er med til at sikre lige konkurrencevilkår, siger Margrethe Vestager, som er EU-kommissær med ansvar for konkurrencepolitikken.

»Vores hverdag bliver stadig mere digital. Og almindelig post er gradvist blevet erstattet af digital kommunikation. Det lægger et pres på postvirksomhederne, som fortsat tilbyder en tjeneste, der er af afgørende betydning for borgerne«.

»Med den afgørelse, der er blevet truffet i dag, hjælper vi med at sikre lige konkurrencevilkår på det danske og det svenske marked for posttjenester, samtidig med at Post Danmark får mulighed for at omstille sig til en stadig mere digital fremtid«, udtaler hun i en meddelelse.

PostNord er statsejet. Den danske stat ejer 40 procent, mens den svenske ejer 60 procent.

Ritzau og Politiken