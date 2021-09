Ledere er kritiske: Barselsudspil er for uambitiøst

Arbejdsgiverne i DA og lønmodtagerne i FH er blevet enige om at øremærke 11 barselsuger til fædre, men står det til Ledernes Hovedorganisation, Lederne, så bør det i stedet være 18 uger.

»Vi håber, at politikerne går længere end DA og FH, for selv om det er positivt med et fælles udspil, er der ikke meget historisk svung over den her aftale. Hvis vi virkelig vil nå verdensmålet om ligestilling mellem kønnene, så skal vi lytte til forskerne og være mere ambitiøse«, siger Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Lederne. Forskning i blandt andet andre nordiske lande viser, at øremærket barsel til mænd øger andelen af kvindelige ledere i samfundet.