Arbejdsgiverne erkender, at barselsaftale kan koste nogle familier penge: Det er en del af prisen for mere ligestilling

Virksomhederne vil have meget mere ud af deres kvindelige ansatte, så det er efter stærke ønsker fra Dansk Arbejdsgiverforenings medlemmer, at DA nu har indgået en aftale, der skal få fædre til at tage en langt større del af barslen, når de får børn.

Det understreger viceadministrerende direktør Pernille Knudsen, som i går aftes var med til at lande en ny barselsaftale med lønmodtagerne i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Aftalen lægger op til, at samlet 11 uger af barslen bliver øremærket til barnets far, og at der vil være mulighed for familierne for at fordele yderligere uger mellem forældrene.