Region Hovedstaden skruer op for bemandingen på 112

Region Hovedstadens vagtcentral 112 skal hurtigst muligt ansætte flere medarbejdere, så antallet af mistede opkald kan nedbringes.

Det er konklusionen efter et møde i Region Hovedstaden, hvor regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) mødtes med medlemmerne i forretningsudvalget for at redegøre for problemerne med mistede opkald hos alarmcentralen 112, som Berlingske i sidste uge afslørede.