Skatteministeriet får igen skarp kritik: Udbetaling af SU og pensioner kan bryde sammen

Skatteministeriets it-beredskab er så ringe, at der er risiko for, at opkrævningen af skatter for 850 milliarder kroner om året og udbetalingen af pensioner og uddannelsesstøtte bryder sammen.

Det konkluderer Rigsrevisionen i en opsigtsvækkende beretning efter at have undersøgt, hvordan Skatteministeriet har søgt at gardere sig mod it-nedbrud som følge af hackerangreb, strømafbrydelser, netværksnedbrud, fysiske skader eller menneskelige fejl.