Trods et udtalt ønske fra flere lokalformænd i Dansk Folkeparti om et formandsskifte, går den nuværende formand, Kristian Thulesen Dahl, efter et genvalg på weekendens årsmøde.

»Altså, jeg stiller op som formand for Dansk Folkeparti, også på lørdag, og jeg fortsætter på formandsposten, hvis jeg har medlemmernes, baglandets, de delegeredes opbakning«, fastslår Thulesen Dahl over for TV 2 News og afviser, at han har overvejet at trække sig.