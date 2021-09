30-årig mand fængslet for forsøg på voldtægt af 9-årig dreng

En 30-årig mand er fredag blevet varetægtsfængslet, efter at han under et grundlovsforhør har erkendt at have tilbudt en 9-årig dreng penge til gengæld for oralsex, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Han fængsles dermed i fire uger for forsøg på voldtægt af et barn under 12 år ved anden kønslig omgang end samleje, hedder det.

Episoden mellem manden og den 9-årige skulle have fundet sted på Viborgvej i Randers tirsdag. Drengen blev opsøgt af den fremmede mand i en grøn bil. Drengen afviste mandens tilbud og gik i stedet hjem for at fortælle sine forældre om episoden. Efterfølgende henvendte forældrene sig til politiet.

Allerede dagen efter kom der endnu en anmeldelse om en mand i en grøn bil. Den samme mand skulle denne gang have antastet en 8-årig pige. Pigen var onsdag kommet hjem fra skole for at fortælle sine forældre, at en mand i en grøn bil var kørt efter hende. Efterfølgende henvendte også hendes forældre sig til politiet. Den 30-årige mand nægter dog blufærdighedskrænkelse af pigen, fremgår det af politiets pressemeddelelse.

Østjyllands Politi benyttede sig af overvågning i Randers samt henvendelser fra borgere til at finde frem til manden. Det førte siden til anholdelsen fredag morgen klokken 07.00 på en adresse i Nordjylland.

»Der er tale om en ganske alvorlig sag, der også har skabt en del utryghed i lokalområdet. I forbindelse med sagen har vi fået stor hjælp fra borgerne«, siger politiinspektør Brian Voss Olsen i pressemeddelelsen.

ritzau