26-årig fængslet for voldtægt af 60-årig i Brønderslev

Sent mandag aften blev en 26-årig mand anholdt og sigtet for voldtægt af en 60-årig kvinde i Brønderslev, som fandt sted 29. august.

Anholdelsen skete klokken 23.05 efter en stribe henvendelser fra borgere, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev tirsdag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring. Her fandt dommeren mistanken mod ham så velbegrundet, at han skal sidde varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Han nægter sig skyldig, men kærede ikke afgørelsen til Vestre Landsret, oplyser anklager Eva Madsen.

Den 26-årige blev anholdt i Brønderslev midtby. Tidligere mandag havde politiet efterlyst ham. Blandt andet blev der udsendt to sekvenser fra overvågningsvideoer.

På videoerne kan man se en mand køre på en cykel.

I en af videoerne cykler han på et fortov på Algade i Brønderslev, mens han på den anden kan ses køre ind i kameraets vinkel for derefter at cykle rundt i en bue og køre tilbage ad samme vej, som han kom fra.

Flere borgere i området mente at kunne genkende manden ud fra det offentliggjorte signalement. Faktisk fik politiet så mange henvendelser, at man endnu ikke har fået fulgt op på dem alle. Det vil ske i de kommende dage.

»Vi vil gerne takke for de mange borgerhenvendelser, der har gjort, at vi mandag kunne skride til anholdelse i sagen«, udtaler Carsten Straszek, der er efterforskningsleder og politikommissær ved Nordjyllands Politi, i pressemeddelelsen.

Det viste sig videre, at den mistænkte har haft en ’utryghedsskabende adfærd’ over for flere borgere i den centrale del af Brønderslev.

Voldtægten, som den 26-årige er sigtet for, skete omkring klokken 01.00, da en 60-årig kvinde kom gående ad Algade på vej til sit hjem.

Hun blev overfaldet bagfra og fastholdt af gerningsmanden, der holdt om kvindens mund. Han trak hende ind i en have og gennemførte en fuldbyrdet voldtægt, skrev politiet i en pressemeddelelse mandag.

ritzau