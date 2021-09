3-årigs dødsfald i fynsk børnehave udløser ingen straffesag

Ingen kan stilles strafferetlig til ansvar for, at en 3-årig dreng mistede livet i en børnehave i Nyborg Kommune i sidste uge. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse efter at have afsluttet efterforskningen af ulykken.

Drengen mistede livet i en ’meget tragisk hændelig ulykke’, hedder det i politiets meddelelse tirsdag.

»Efterforskningen har vist, at der er tale om en meget tragisk hændelig ulykke, som ingen strafferetlig kan drages til ansvar for«, skriver Fyns Politi knap en uge efter ulykken.

Drengen legede ved nøddebusk

Politiet har ikke oplyst nærmere om, hvordan ulykken skete. I en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag oplyser man, at ulykken skete, da drengen legede ved en nøddebusk.

Den 3-årige dreng blev hastet til hospitalet efter den alvorlige ulykke på børnehavens legeplads onsdag den 15. september. Han afgik ved døden torsdag, har politiet tidligere oplyst.

Daginstitutionen Myretuen er en naturbørnehave, der ligger i Ullerslev i Nyborg Kommune. Herfra blev der slået alarm klokken 13.39 onsdag.

Forældrene til den 3-årige dreng udtrykker ifølge politiets pressemeddelelse anerkendelse af personalet på daginstitutionen.

Umiddelbart efter bekræftede direktør i Nyborg Kommune Marianne Stentebjerg, at der var tale om en alvorlig ulykke, og at krisepsykologer blev kaldt til daginstitutionen.

ritzau