Blind makker er med i slutspillet om landbruget

Ups! Var de lige ved at blive smidt ud der? Eller var det bare en tom trussel?

Vi skal tilbage til forrige weekend, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) var til kongres i Aalborg og satte klimaet i fokus i sin tale. Det var her, hun sendte en hilsen til de blå partier med bindende mål for CO 2 -reduktion, hvis de stadig ville være med i landbrugsforhandlingerne. Det var her, hun åbnede for forhandlinger kun med støttepartierne SF, Enhedslisten og Radikale Venstre.