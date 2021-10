Landbrugsformand: »Kæmpe lettelse med bred aftale«

Hos landmændene i Landbrug & Fødevarer er der først og fremmest glæde over, at det lykkedes at lande en bred aftale om landbrugets grønne omstilling.

»Det er rent ud sagt en kæmpe lettelse, at der er indgået en bred aftale. Vi har arbejdet benhårdt for, ikke at blive kastebold mellem rød og blå blok i årene der kommer. Det er lykkes, og det er jeg glad for«, siger formand Søren Søndergaard i en pressemeddelelse.