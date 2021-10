Enhedslisten: »Det er pløkhamrende, galoperende absurd«

Det er ikke første gang, at Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund, kritiserer den måde, der gives statsborgerskaber – og ikke mindst afslag på statsborgerskaber – på. Et nyt eksempel på et afslag til en 55-årig mand får ham igen på krigsstien:

»Det er pløkhamrende, galoperende absurd, den behandling, han bliver udsat for«, lyder vurderingen.