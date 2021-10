Statsministeriet efter lovbrud: »Hold Mogens Jensen ud i strakt arm«

Statsministeriet forlangte, at fødevareminister Mogens Jensen (S) skulle tage ansvaret for, at regeringen gik i gang med at aflive alle mink i Danmark uden lovhjemmel, i stedet for at give den samlede regering skylden for det.

Det fremgik af en række sms’er fra Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, til departementschefen i Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, som blev fremlagt i Minkkommissionen torsdag.