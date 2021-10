»Dybt chokerende«: Antallet af stalking-sager stiger voldsomt

Da en yngre kvinde i 2016 slog op med sin kæreste, var det begyndelsen på et årelangt mareridt. Ekskæresten begyndte at forfølge, overvåge og chikanere kvinden, som boede sammen med sin mor. På et tidspunkt brød han ind hos kvinden og dennes mor, hvor han stjal deres hund, som han fik aflivet.

Politiet forsøgte at få manden til at stoppe chikanen, men det virkede ikke. I mindst 16 tilfælde overtrådte han et tilhold mod at kontakte kvinden og hendes nærmeste, og i 27 tilfælde overtrådte han et forbud mod at opholde sig i området omkring ekskærestens bopæl.