Efter mulige sygdomsfund: Grindsted-borgere undersøges igen

En forskergruppe skal igen se nærmere på Grindsted-borgeres sundhed.

Det sker, efter at Region Syddanmark er blevet gjort opmærksom på mulige nye tilfælde af nervesygdommen als. Det skaber tvivl om, hvorvidt der alligevel er øget sygdom blandt indbyggerne som følge af forurening fra blandt andet det tidligere Grindstedværk.

Det bekræfter Kurt Espersen, der er koncerndirektør i regionen.

»Vi har fået oplysninger fra en borger i Grindsted om, at der er nogle flere als-tilfælde, som er konstateret, efter at vores sundhedsundersøgelse er afsluttet. Det har ført til, at vi beslutter at indkalde vores forskergruppe med forskere fra hele landet til at vurdere, om de nye oplysninger giver anledning til at ændre den beslutning, vi tog sidste år«, siger han.

Tidligere har forskergruppen undersøgt, om der var en øget sygdomsforekomst blandt borgerne. Det var der ikke, lød konklusionen.

Mange borgere i området nær den såkaldte generationsforurening ved det tidligere Grindstedværk har ellers været utrygge. Området indeholder tusindvis af kubikmeter forurenet jord. Det stammer blandt andet fra spildevand og affald fra Grindstedværket.

Der er ikke slået nogen årsagssammenhæng fast mellem forurening og sygdommen als.

Afviste yderligere undersøgelser

Baseret på forskernes fund sidste år besluttede forretningsudvalget i regionen, at sagen ikke skulle undersøges yderligere i form af en såkaldt fase to-undersøgelse. Den skulle i givet fald have set på, hvad årsagen til de flere sygdomstilfælde kan være.

Efter de nye tegn på sygdom er det nu i stedet besluttet at lave en tillægsundersøgelse. Den skal først og fremmest slå fast, om de tre tilfælde rent faktisk er sygdommen als.

Hvad der sker derefter, afhænger ifølge Kurt Espersen af, hvad forskergruppen siger. Han understreger, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til bekymring for borgere i Grindsted.

»Den sundhedsundersøgelse, vi kom ud med sidste år, viste sammenlignelige forekomster for en lang række sygdomme og ovenikøbet en lidt mindre dødelighed i Grindsted i forhold til sammenlignelige byer. Så i første omgang er der ingen grund til at være utryg, hvis man er borger i Grindsted«, siger koncerndirektøren.

Ifølge koncerndirektøren blev regionen for nylig gjort opmærksom på de mulige nye sygdomstilfælde. Der er ikke nogen tidshorisont for, hvornår spørgsmålet skal være afklaret.

Als angriber de nerveceller i rygmarven og hjernen, som styrer musklerne. als-patienter bliver gradvist lammet, og evnen til at tale, synke og trække vejret bliver påvirket.

Der går typisk tre år, fra diagnosen stilles, til man dør.

