Lynløsning skulle redde regering

Det var 10 minutters arbejde af en ung jurist, der var ansat i Sundhedsministeriet i mindre end tre måneder, som regeringens ledende embedsmænd baserede sig på, da den i november forsøgte at finde en lovhjemmel for at aflive alle mink i Danmark.

Embedsmændene i Justitsministeriet gik så vidt, at de i en periode tilsidesatte Fødevareministeriets klare konklusion om, at der ikke var lovhjemmel til at aflive minkene, og gjorde konklusionen fra de 10 minutters arbejde halvanden måned tidligere til deres ’arbejdstese’.