Tandløst: Det er gratis at bryde reglerne og reklamere for kampdruk

Danmark har Nordens mest afslappede forhold til markedsføring af alkohol, viser ny undersøgelse. Erhvervsdrivende kan blive ved med at bryde regelsæt uden at risikere at få bøder. Regeringen har reklameregler under lup før handlingsplan mod druk.