Politiken-journalist vinder stor pris for Nemlig.com-afsløring

Politikens afdækning af de mildest talt meget kritisable arbejdsforhold hos Nemlig.com udløser nu en af journalistikkens store priser til manden bag afsløringerne.

Politikens Jonas Pröschold modtager således Foreningen for Undersøgende Journalistiks hovedpris, Graverprisen 2021.

»En af årets vigtigste undersøgende historier startede med en undren: Hvad får trætte og stressede chauffører fra Nemlig.com til at løbe hele vejen op ad trapperne til fjerde sal med et bjerg af tunge kasser i armene«, indleder juryen sin begrundelse. Og fortsætter:

»Svaret viste sig at være bødestraf til chauffører for minut-forsinkelser og umenneskelige arbejdsforhold uden mulighed for pauser eller hvil. Gennem grundig og møjsommeligt indhentet dokumentation har Jonas Pröschold afdækket dystopiske arbejdsforhold i Danmarks mest populære udbringningsservice, Nemlig.com«.

»Han har afsløret et overvågningssystem, hvor nogle mennesker arbejder som slaver for den samme app, der giver andre mennesker friheden til at få leveret mad til døren døgnet rundt. Også på lageret, hvor varerne pakkes, er overvågningen tæt og straffen for enhver forsinkelse af arbejdet kontant«.

Og at afsløringerne har hjulpet bliver også fremhævet:

»Takket være Politikens afsløringer er pris ikke længere det eneste konkurrenceparameter for udbringningsfirmaerne. Bødesystemet er afskaffet. Krav fra store, kommunale kunder betyder, at transport- og lagerarbejderne nu har udsigt til bedre vilkår. Også konkurrenterne i branchen har travlt med at stramme op«.

