»Danmark er simpelthen for lille til alt det, vi gerne vil«: Grøn energi fylder i forslag til ny planlov

Bedre muligheder for at få anbragt vindmøller og solcelleparker rundt omkring i landet er en af de ting, som risikerer ikke at blive til noget, fordi en stort anlagt revision af planloven kan ende med meget lidt på grund af politisk uenighed om et krav om flere almene boliger. Det er ellers et spørgsmål, der fylder en del i de indspil til en ny planlov, som en række organisationer har indsendt til regeringen.

Blandt andre Kommunernes Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening peger på, at der er brug for nogle retningslinjer eller en bredere plan for, hvor der skal opstilles vindmøller og solceller rundt omkring i landet. Begge dele støder mange steder på folkelig modstand.