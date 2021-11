Flytter Dansk Folkeparti til Uganda?

SAGT I UGEN

Kristendemokraternes gruppeformand og politiske ordfører, Jens Rohde, spurgte torsdag journalisten i Radio Loud-programmet ’Z for Zamani’, om hun »ikke havde skruet hjernen ordentligt på«, da han blev udfordret på sin mening om et forslag fra Enhedslisten om økonomisk hjælp til polske kvinder, hvis de ønsker abort i Danmark:

»Jeg er pisseligeglad med, hvad du synes, der er ærgerligt. Du dropper det her interview, jeg vil ikke deltage. Du kom med en dagsorden, og den gider jeg simpelthen ikke deltage i«.

(Radio Loud)

Folketingets vagthund, Statsrevisorerne, kritiserede i denne uge Skatteministeriet massivt for hverken at have haft styr på økonomi eller tidsplan for udviklingen af et nyt ejendomsvurderingssystem. Ifølge Statsrevisorernes næstformand, Klaus Frandsen (R), kan det være bevidst:

»Der er stærke indikatorer på, at man fra Skatteministeriets side ikke har ønsket demokratisk kontrol med projektet«.

(Berlingske)

En af de to anklagere i rigsretssagen mod den tidligere Venstre-minister Inger Støjberg, Jon Lauritzen, trak i sin afsluttende procedure det store perspektiv op:

»Hvis forhenværende minister Inger Støjberg ikke dømmes i denne her sag, så er realiteten, at ingen ministre længere er forvaltningschefer. Så er de alene politikere, og de kan gøre og sige, som de vil«.

(Information)

Nicolai Mallet, der er forsvarer i rigsretssagen imod Inger Støjberg, pointerede i sin procedure, at det ikke er strafbart at have stærke politiske ønsker:

»En politiker skal have lov at have stærke holdninger. Det skal der være plads til, ellers får vi et embedsvælde i Danmark«.

(Berlingske)

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort en rapport om brug af mundbind i det offentlige rum:

»Anbefalingerne fokuserer på det offentlige rum, men det er vigtigt at understrege, at størstedelen af smitte vurderes at ske i private sammenhænge samt på skoler og arbejdspladser, hvor krav om mundbind ikke er egnet«.

(Sundhedsstyrelsen)

Den schweiziske kommentator Daniel Germann reflekterer over mystikken omkring den forsvundne kinesiske tennisspiller Peng Shuai og næste års olympiske vinterlege i Beijing:

»Efter Peng Shuai-sagen: Det olympiske ideal hænger i laser – men hvem rager det?«

(Neue Zürcher Zeitung)

Den svenske kommentator Lena Mellin skrev sikkert, hvad mange tænkte, da hun kommenterede socialdemokraten Magdalena Anderssons kun syv og en halv time som Sveriges statsminister i onsdags, inden hun atter trak sig. Med en plan om at vende tilbage:

»Det var en usædvanlig dag i svensk politik. Usædvanlig rodet og fuldstændig ubegribelig for mennesker uden for politik«.

(Aftonbladet)

