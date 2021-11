Arla talte usandt på direkte tv og over for Politiken

Arlas klimakampagne, hvor mælk, smør og yoghurt markedsføres som ’CO 2 -neutralt – kompenseret med klimakreditter’, har de seneste dage været udsat for bred kritik. Nu viser det sig, at Arla i sit forsvar for kampagnen over for flere medier har viderebragt vildledende oplysninger.

Det erkender og beklager Arla i et mailsvar til Politiken.