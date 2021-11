Uden for citat: Messerschmidt byder Støjberg velkommen i partiet. Bare ikke som formand

Det lød så ædelt, nærmest selvudslettende, da Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt tidligere på ugen sagde, at hvis Inger Støjberg meldte sig som formandskandidat i DF, ville han pakke sine formandsdrømme ned. Det gentog han lørdag aften i Berlingske, da han – nu i en cocktail – foldede netop formandsdrømmene ud i en tæt konstellation med partiets EU-parlamentsmedlem, Peter Kofod.

For mange DF’ere har drømmen om Inger Støjberg i front været drømmen om at genoplive det gamle DF med en markant, udlændingepolitisk skarp kvinde i front. Den drøm spiller både Messerschmidt og Kofod også med på officielt – det er bare ikke deres drøm, og det er ikke noget tilfælde, at de stiller op netop nu. Der er en grænse for de ædle motiver.