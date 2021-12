Liste over parallelsamfund i Danmark skrumper

Regeringens liste over boligområder, der defineres som parallelsamfund, er igen i år blevet kortere. Tre boligområder udgår af listen, der tidligere blev kaldt ghettolisten, skriver Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at der nu er 12 boligområder, som opfylder regeringens kriterier for at være på listen. Der er fire områder, som ikke længere opfylder kriterierne mens ét område er kommet på listen.

For at et boligområde havner på regeringens liste, skal mindst halvdelen af beboerne være indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande. Derudover skal området opfylde to ud af fire kriterier inden for uddannelse, beskæftigelse, indkomst og kriminalitet.

Opdateres ...

Ritzau