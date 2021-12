»Jeg følte, at jeg var blevet ført bag lyset«: I 15 år snød han alt og alle i Frimurerlauget

En storsvindler formåede gennem 15 år at snyde sine logebrødre. Under et andet navn og med falske dokumenter fra verdens mest anerkendte frimurerloge, United Grand Lodge of England, gjorde han sin entre i slutningen af 1980’erne. Det er i dag et tabuemne hos de danske frimurere. Ingen ønsker at blive mindet om, at de blev snydt. Men nu fortæller en daværende højtstående frimurer, Bent Okholm, i en ny bog om sagen, og hvordan den skabte en historisk splittelse.