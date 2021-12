Hvis Danmark skal nå sit mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030, er der brug for at udbygge de vedvarende energikilder i Danmark.

Derfor er regeringen og et politisk flertal nået til enighed om, at der udbydes yderligere to GW (gigawatt) havvind, hvilket svarer til to hele havvindmølleparker. Det er næsten en fordobling i forhold til de tre havvindmølleparker, man senest har besluttet at sende i udbud.